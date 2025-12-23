Новости мира: США вновь атаковали судно в Тихом океане

США вновь атаковали судно в Тихом океане, якобы перевозившее наркотики. Известно об одном погибшем. В Южном командовании Вооруженных сил заявили, что удар нанесен по указанию военного министра Пита Хегсета.

Сразу три аварии подряд произошли с космическими ракетами-носителями в Азии. Сначала заглох двигатель второй ступени. В итоге не удалось вывести спутник на расчетную орбиту. Спустя сутки при первом запуске новой частной южнокорейской ракеты случился взрыв. Час спустя при посадке потерпела крушение первая ступень новой многоразовой китайской ракеты, которая проходила испытания.

Минимум 5 человек погибли в результате крушения медицинского самолета в Техасе. Судно перевозило на лечение ребенка с ожогами. Самолет заходил на посадку в условиях густого тумана и упал в водоем.

