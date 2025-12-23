В Госдуме предложили запретить продажу "детского шампанского"

В Госдуме предложили запретить продажу безалкогольных напитков под названиями "детское шампанское", "детское вино" или "детское пиво". По мнению авторов инициативы, такие имитации спиртного должны продаваться только совершеннолетним.

Авторы уверены, что употребление таких продуктов формирует у детей спокойное отношение к алкоголю, что в будущем может привести к желанию употреблять настоящие спиртные напитки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.