В МИД РФ опровергли информацию об эвакуации сотрудников из посольства в Венесуэле. Сообщения агентства Associated Press в дипведомстве назвали ложью.

В министерстве также призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на западные провокации. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по Венесуэле.

Россия рассчитывает, что Белый дом будет придерживаться прагматичного подхода к ситуации и не допустит серьезных последствий для всего региона.

