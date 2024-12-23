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23 декабря, 19:45

Политика

Американская студия анимации Pixar убрала сюжет о смене пола из нового мультсериала

Американская студия анимации Pixar убрала сюжет о смене пола из нового мультсериала

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Индустрия анимации в Штатах стала одной из первых готовиться к смене власти в стране. Так, компания Pixar, которая принадлежит Walt Disney Company, убрала из своего нового мультсериала сюжет о смене пола. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при его власти в стране официально будет только два пола.

При этом треть американцев считают, что поддержка прав трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), а также их одобрение обществом зашли в Америке слишком далеко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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