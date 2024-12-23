Новости мира: Трамп пообещал, что при нем в стране официально будет два пола

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в стране будут признавать только два пола: мужской и женский. Он заявил, что утвердит это на государственном уровне. Ранее газета Times со ссылкой на источники военной сферы сообщала, что Трамп планирует принять указ, который приведет к увольнению всех военных-трансгендеров (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), в результате чего со службы могут уйти около 15 тысяч человек.

Тем временем в Шанхае обрушился башенный кран, который использовали при ремонте железной дороги. Он упал на пути 11-й линии городского метрополитена, едва не задев ехавший поезд. Пассажиров экстренно эвакуировали, никто не пострадал.

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