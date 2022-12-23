Российские войска при поддержке авиации продолжили наступление на донецком направлении

На донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия. Они уничтожили украинские опорные пункты в районе Артемовска. В ЛНР были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В районе Селидово в ДНР российские войска поразили две артиллерийские системы М777 производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.