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23 декабря, 18:15

Политика

Российские войска при поддержке авиации продолжили наступление на донецком направлении

Российские войска при поддержке авиации продолжили наступление на донецком направлении

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На донецком направлении российские войска при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступательные действия. Они уничтожили украинские опорные пункты в районе Артемовска. В ЛНР были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В районе Селидово в ДНР российские войска поразили две артиллерийские системы М777 производства США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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