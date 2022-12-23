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Политика

Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ под Артемовском в ДНР

Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ под Артемовском в ДНР

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Российская авиация поразила опорные пункты ВС Украины под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также стало известно, что в районе поселка Новоселидовка в ДНР уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две системы М777 производства США.

Кроме того, в ДНР у Константиновки уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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