Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ под Артемовском в ДНР

Российская авиация поразила опорные пункты ВС Украины под Артемовском в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также стало известно, что в районе поселка Новоселидовка в ДНР уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две системы М777 производства США.

Кроме того, в ДНР у Константиновки уничтожены две украинские боевые машины системы залпового огня "Град", из которых велись обстрелы населенных пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.