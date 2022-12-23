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Новости

23 декабря, 16:00

Политика

Новости часа: Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Новости часа: Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Калашников" в Удмуртии

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские миротворцы ежечасно работают над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Преступник, устроивший стрельбу в Париже, действовал в одиночку, ему 69 лет. Таковы данные парижской полиции.

Рестораторы Москвы ожидают рост числа посетителей на 30% в первую неделю нового года. Об этом сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

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