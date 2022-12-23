Новости часа: Лавров рассказал о работе российских миротворцев в Лачинском коридоре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские миротворцы ежечасно работают над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Преступник, устроивший стрельбу в Париже, действовал в одиночку, ему 69 лет. Таковы данные парижской полиции.

Рестораторы Москвы ожидают рост числа посетителей на 30% в первую неделю нового года. Об этом сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.