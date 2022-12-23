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Политика

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских военных в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских военных в ДНР

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Российские военные прямым попаданием из орудия Д-20 уничтожили группу украинских военных в ДНР. Как заявили бойцы Народной милиции, которые несут службу на этом направлении, пушки-гаубицы Д-20 эффективны не только против живой силы. По их словам, снаряды калибром 152 миллиметра успешно уничтожают укрепрайоны противника.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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