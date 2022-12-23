ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику в районе Марьинки ДНР

Российские артиллеристы уничтожили украинскую бронетехнику в районе Марьинки. На данный момент этот поселок почти полностью зачищен от украинских солдат. Бои идут за окраины, но противник отчаянно сопротивляется.

Чтобы избежать потерь, активно работает артиллерия РФ. Артиллеристы наносят удары по скоплению живой силы и украинской технике, а помогают им с корректировкой огня операторы беспилотников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.