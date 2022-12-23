Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику в районе Марьинки ДНР

ВС РФ уничтожили украинскую бронетехнику в районе Марьинки ДНР

Спецслужбы РФ обнаружили в ЛНР два схрона диверсантов, планировавших теракты – СМИ

Глава МИД Германии призвала власти страны подумать о новых поставка оружия Украине

Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

ВС РФ уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 у поселка Птичье в ДНР

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Новости часа: на полное разминирование территории ЛНР может потребоваться до семи лет

Российские войска поразили более 1 300 критически важных объектов Украины

Эксперт рассказала, может ли Вашингтон поставлять Киеву танки и самолеты

Российские артиллеристы уничтожили украинскую бронетехнику в районе Марьинки. На данный момент этот поселок почти полностью зачищен от украинских солдат. Бои идут за окраины, но противник отчаянно сопротивляется.

Чтобы избежать потерь, активно работает артиллерия РФ. Артиллеристы наносят удары по скоплению живой силы и украинской технике, а помогают им с корректировкой огня операторы беспилотников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика