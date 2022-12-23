Спецслужбы РФ обнаружили в ЛНР два схрона диверсантов, планировавших теракты – СМИ

Российские спецслужбы обнаружили на территории ЛНР два схрона с боеприпасами. Об этом сообщает РИА Новости.

В разрушенном здании местной школы нашли 10 мин и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда. Сотрудники спецслужб полагают, что с их помощью украинские диверсанты планировали провести серию атак в новогодние праздники.

Разбирать схроны не стали. Боеприпасы уничтожили на месте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.