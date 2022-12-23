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Политика

Глава МИД Германии призвала власти страны подумать о новых поставка оружия Украине

Глава МИД Германии призвала власти страны подумать о новых поставка оружия Украине

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О новой военной помощи Украине заговорили и в Германии. Глава МИД Анналена Бербок призвала власти страны подумать о дополнительных поставках оружия Киеву. Осталось решить, что именно отправить украинской армии.

До этого ВСУ получили уже получили от Германии системы противовоздушной обороны, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня. Также стране передавали бронемашины, ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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