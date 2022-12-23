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Политика

Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США – СМИ

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Украинских военных обучат работе с ПВО Patriot в США. О такой возможности сообщило издание Politico, ссылаясь на двух чиновников американского министерства обороны. Пока же официально американские военные сообщили только о планах готовить зенитчиков в одной из европейских стран.

Ранее президент президент страны Джо Байден объявил, что США направят Украине дополнительный пакет помощи, куда войдет и система противоракетной обороны Patriot. Это хоть и устаревшее, но дорогостоящее вооружение, рассказали эксперты. Как сообщил телеканал CNN, одна система Patriot стоит примерно 500 миллионов долларов, а одна ракета к ней – около четырех миллионов долларов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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