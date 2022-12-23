Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

ВС РФ уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 у поселка Птичье в ДНР

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Новости часа: на полное разминирование территории ЛНР может потребоваться до семи лет

Российские войска поразили более 1 300 критически важных объектов Украины

Эксперт рассказала, может ли Вашингтон поставлять Киеву танки и самолеты

ВС РФ поразили более 1,3 тыс критически важных объектов Украины в ходе СВО

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Эксперт рассказал, будет ли Вашингтон склонять Зеленского к замораживанию конфликта

Российские войска нанесли два ракетных удара по позициям ВСУ в ДНР

Сенат США принял проект бюджета на 2023 год объемом 1 триллион 700 миллиардов долларов. Документ предусматривает выделение почти 45 миллиардов долларов на экстренную поддержку Украины и союзников Вашингтона по НАТО.

Согласно проекту бюджета, свыше 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию РФ", в том числе на "поддержку "энергетической независимости" и экономической стабильности стран, которые "находятся под давлением" России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия БородинаАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика