В проекте бюджета США на 2023 год предусмотрена помощь Киеву почти на 45 млрд долларов

Сенат США принял проект бюджета на 2023 год объемом 1 триллион 700 миллиардов долларов. Документ предусматривает выделение почти 45 миллиардов долларов на экстренную поддержку Украины и союзников Вашингтона по НАТО.

Согласно проекту бюджета, свыше 300 миллионов долларов выделяется на "противодействие влиянию РФ", в том числе на "поддержку "энергетической независимости" и экономической стабильности стран, которые "находятся под давлением" России.

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