ВС РФ уничтожили пункт ремонта артиллерийских систем М777 у поселка Птичье в ДНР

Российские войска продвигаются вперед на донецком направлении. У поселка Птичье уничтожен пункт ремонта артиллерийских систем М777. Также нанесены два ракетных удара по украинским РСЗО "Град" и "Смерч" у села Бердычи и под Красноармейском.

В Херсонской области поражена украинская станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, уничтожены две диверсионные группы ВСУ и три склада боеприпасов. В воздушных боях сбиты два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8. Российская ПВО уничтожила три украинских беспилотника, а также перехватила два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

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