Кадыров отреагировал на открытие парка имени Дудаева в Турции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение об открытии в турецком Керфезе парка имени первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева, отметив, что увековечивание имен террористов может оказать негативное влияние на отношения Москвы и Анкары.

По словам Кадырова, официальное открытие памятника Дудаеву является циничным шагом, который не соответствует дружественному позиционированию Турции по отношению к России. Глава Чечни отметил, что российские власти могли бы ответить на него аналогичным образом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.