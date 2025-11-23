Форма поиска по сайту

23 ноября, 09:15

Политика

Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Новости мира: Илон Маск заявил, что человекоподобные роботы искоренят бедность

Новости мира: Трамп рассказал о последствиях в случае отказа Зеленского от мирного плана

"Москва сегодня": в России предложили наказывать за тунеядство

Курьеров на мощных электровелосипедах в РФ могут обязать получать права категории М

Новости мира: стрельба произошла в США во время церемонии зажжения праздничной елки

В список запрещенных для проживания в квартире собак вошли 12 пород

Российские бойцы продолжили уничтожение противника в окрестностях Купянска

Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине

Россия готова к мирным переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план по Украине, дав понять, что инициатива Вашингтона не является финальным предложением для Киева.

В контексте этих заявлений, специальный посланник президента США Кит Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине находится в двух метрах от завершения. Он назвал его самой продолжительной войной в Европе со времен Второй мировой с астрономическим числом жертв и подчеркнул, что президент Трамп намерен положить этому конец, а мирный план предусматривает проведение выборов в Украине в течение 100 дней для стабилизации ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

