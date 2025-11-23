Трамп назвал предложенный план украинского урегулирования не окончательным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал мирный план по Украине, дав понять, что инициатива Вашингтона не является финальным предложением для Киева.

В контексте этих заявлений, специальный посланник президента США Кит Келлог выразил уверенность, что конфликт на Украине находится в двух метрах от завершения. Он назвал его самой продолжительной войной в Европе со времен Второй мировой с астрономическим числом жертв и подчеркнул, что президент Трамп намерен положить этому конец, а мирный план предусматривает проведение выборов в Украине в течение 100 дней для стабилизации ситуации.

