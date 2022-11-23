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Новости

23 ноября, 18:30

Политика

Новости часа: 35 военных РФ вернулись из плена ВСУ

Новости часа: 35 военных РФ вернулись из плена ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о возвращении из украинского плена 35 военных

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия вернула 35 военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Об этом заявили в Минобороны.

Завод "Москвич" планирует произвести 120 тысяч автомобилей в 2025 году. Такую информацию озвучили на презентации компании.

Немцы установили рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству точных пасов в первом тайме. В своей первом матче сборная Германии уступила команде из Японии со счетом 2:1.

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