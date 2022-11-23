Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и Запорожье частично остались без света – СМИ

Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное Украине Запопрожье частично остались без электроснабжения. Об этом сообщили украинские СМИ. Город Луцк на западе Украины, который является областным центром Волынской области, также частично лишился света.

Ранее воздушную тревогу объявили по всей Украине. О взрывах в Киеве сообщали местные СМИ. Затем мэр города Виталий Кличко подтвердил поражение объекта инфраструктуры. По его словам, некоторые районы города оказались обесточены.