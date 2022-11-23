ВС РФ уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области и два оружейных склада

Российские войска продолжают наступать на донецком направлении, сообщили в Минобороны. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что военные РФ уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области и два оружейных склада.

Как заявили российские военные, украинские боевики регулярно пытаются атаковать позиции союзных сил на запорожском направлении. Чтобы не допустить продвижения техники противника, инженеры батальона "Крым" создали минные заграждения.

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