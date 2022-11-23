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Новости

23 ноября, 18:00

Политика

ВС РФ уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области и два оружейных склада

ВС РФ уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области и два оружейных склада

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Российские войска продолжают наступать на донецком направлении, сообщили в Минобороны. Также официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказал, что военные РФ уничтожили пункт управления бригады ВСУ в Запорожской области и два оружейных склада.

Как заявили российские военные, украинские боевики регулярно пытаются атаковать позиции союзных сил на запорожском направлении. Чтобы не допустить продвижения техники противника, инженеры батальона "Крым" создали минные заграждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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