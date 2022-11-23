ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных РФ

ООН призвала расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека вне зависимости от того, кто их совершает.

Видеоролик с расстрелом появился в Сети 18 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а МИД РФ потребовал от международных организаций провести расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.