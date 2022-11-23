Российские разведчики зафиксировали дефицит электричества в Запорожье. Об этом сообщили военные РФ на позициях, с которых они ведут наблюдение.

В последнюю неделю российская армия наносила удары по энергетическим и военным объектам на территориях Запорожья, подконтрольных Киеву. По информации Минобороны, поражены цеха оборонных заводов "Искра" и "Мотор Сич", а также склады боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.