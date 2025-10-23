Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 14:30

Политика

Российская армия освободила населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях

Российская армия освободила населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики ВПК Украины

В РСТ рассказали, как новые антироссийские санкции ЕС скажутся на внутреннем туризме

Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза в адрес России

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольким поселениям в Запорожье.

Группировка "Центр" заняла Ивановку в Днепропетровской области. Нанесено поражение ВСУ в районах Гришино, Сергеевки, Торецкого в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика