Российская армия освободила населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольким поселениям в Запорожье.

Группировка "Центр" заняла Ивановку в Днепропетровской области. Нанесено поражение ВСУ в районах Гришино, Сергеевки, Торецкого в ДНР.

