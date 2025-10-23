Форма поиска по сайту

23 октября, 14:15

Политика

В РСТ рассказали, как новые санкции повлияют на получение россиянами шенгена

Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Они коснулись в том числе туризма. Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил, что российские граждане продолжат получать визы.

Он отметил, что сроки их выдачи увеличиваются, и с каждым пакетом санкций проверки становятся все строже. Тем не менее получить визы будет возможно, и россияне смогут продолжить путешествовать в Европе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

