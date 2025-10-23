Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза в адрес России

Санкции Евросоюза в адрес России в первую очередь работают против Брюсселя, а возможности их расширить теперь по большому счету исчерпаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Евросоюз опубликовал 19-й пакет ограничений. ЕС расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров – это соль, сера, графит и металлические руды. Также новые санкции наложили на российские банки и операции с криптовалютой.

