23 октября, 12:15

Мария Захарова прокомментировала новые санкции Евросоюза в адрес России

Санкции Евросоюза в адрес России в первую очередь работают против Брюсселя, а возможности их расширить теперь по большому счету исчерпаны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Евросоюз опубликовал 19-й пакет ограничений. ЕС расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров – это соль, сера, графит и металлические руды. Также новые санкции наложили на российские банки и операции с криптовалютой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

