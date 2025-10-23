Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский лидер отметил, что для саммита было выбрано неправильное время и в переговорах отсутствует прогресс.

Ранее стороны вели работу по организации встречи, но вскоре президент США анонсировал новые санкции против России. По его словам, он "почувствовал, что пришло время" ввести ограничения. Тем не менее позже Трамп признал, что санкции не изменят позицию РФ по Украине.

Вместе с тем Евросоюз утвердил 19 пакет антироссийских санкций, в который вошли меры против российских банков и операций с криптовалютами.

