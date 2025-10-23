Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 11:30

Политика

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Пассажир московского трамвая напал на контролера

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для специалистов ключевых отраслей

"Новости дня": Минстрой подготовил законопроект о переходе на электронные квитанции

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда

"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в Будапеште. Американский лидер отметил, что для саммита было выбрано неправильное время и в переговорах отсутствует прогресс.

Ранее стороны вели работу по организации встречи, но вскоре президент США анонсировал новые санкции против России. По его словам, он "почувствовал, что пришло время" ввести ограничения. Тем не менее позже Трамп признал, что санкции не изменят позицию РФ по Украине.

Вместе с тем Евросоюз утвердил 19 пакет антироссийских санкций, в который вошли меры против российских банков и операций с криптовалютами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика