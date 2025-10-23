Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольких поселений в Запорожье.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли Ивановку в Днепропетровской области. Они нанесли поражение ВСУ в районах Гришино, Сергеевки и Торецкого в ДНР.

