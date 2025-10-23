Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 10:30

Политика

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Российская армия освободила Павловку в Запорожской области

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для специалистов ключевых отраслей

"Новости дня": Минстрой подготовил законопроект о переходе на электронные квитанции

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда

"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Северска и Платоновки

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Подразделения группировки российских войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли Павловку в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение формированиям бригад ВСУ и теробороны в районах Александровки, Алексеевки в Днепропетровской области и нескольких поселений в Запорожье.

Подразделения группировки войск "Центр" заняли Ивановку в Днепропетровской области. Они нанесли поражение ВСУ в районах Гришино, Сергеевки и Торецкого в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика