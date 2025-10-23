Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

Испытания двух новых гиперзвуковых аппаратов прошли в КНДР, за их проведением наблюдал секретарь Центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Пак Чон Чхон. Учения состоялись в рамках программы по развитию оборонного потенциала страны.

Испытание нового вооружения – часть плана по развитию обороноспособности в целях стратегического сдерживания потенциального противника. При этом Пак Чон Чхон подчеркнул, что эти шаги КНДР направлена на сдерживание войны.

