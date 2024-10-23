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23 октября, 12:30

Политика

Потери ВСУ в Курской области составили более 25 тыс бойцов с августа 2024 года

Потери ВСУ в Курской области составили более 25 тыс бойцов с августа 2024 года

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ВС РФ уничтожили формирования ВСУ в семи населенных пунктах Курской области

Минобороны РФ обновило данные о потерях ВСУ в Курской области. За все время с начала атаки в августе 2024 года они составили более 25 тысяч бойцов убитыми и ранеными.

Тем временем в ночь на 23 октября во время разведки российские военные группировки войск "Север" выявили замаскированную позицию украинской станции радио-электронной борьбы в приграничном районе Курской области. По ней ударили ракетой при помощи беспилотника "Иноходец".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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