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23 октября, 19:15

Политика

Вооруженные силы России в зоне СВО получают до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день

Вооруженные силы России в зоне СВО получают до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день

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В зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда.

Сенаторы, а также председатель СФ Валентина Матвиенко увидели, как работает национальный центр управления обороной РФ и центр боевого управления, где без перерывов анализируют поступающие сведения о состоянии войск и обстановке в зоне специальной военной операции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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