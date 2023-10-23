Вооруженные силы России в зоне СВО получают до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива в день

В зону специальной военной операции для Вооруженных сил РФ каждый день поставляется от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов и топлива. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в беседе с сенаторами Совфеда.

Сенаторы, а также председатель СФ Валентина Матвиенко увидели, как работает национальный центр управления обороной РФ и центр боевого управления, где без перерывов анализируют поступающие сведения о состоянии войск и обстановке в зоне специальной военной операции.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.