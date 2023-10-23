ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Именно Киев, по данным американского издания, несет ответственность за взрывы на Крымском мосту и другие теракты. За последние 20 месяцев СБУ и ГУР совершили десятки убийств россиян. Среди них – Дарья Дугина и Владлен Татарский.

Как пишет газета, все это выполняли элитные группы украинских оперативников, обученные ЦРУ. Кроме того, управление предоставило Украине передовые системы наблюдения.

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