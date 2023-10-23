23 октября, 18:15Политика
ЦРУ спонсировало СБУ для борьбы с Россией – СМИ
ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.
Именно Киев, по данным американского издания, несет ответственность за взрывы на Крымском мосту и другие теракты. За последние 20 месяцев СБУ и ГУР совершили десятки убийств россиян. Среди них – Дарья Дугина и Владлен Татарский.
Как пишет газета, все это выполняли элитные группы украинских оперативников, обученные ЦРУ. Кроме того, управление предоставило Украине передовые системы наблюдения.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.