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23 октября, 18:15

Политика

ЦРУ спонсировало СБУ для борьбы с Россией – СМИ

ЦРУ спонсировало СБУ для борьбы с Россией – СМИ

Газета Washington Post обвинила СБУ в организации десятков убийств россиян

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ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить СБУ в союзников в борьбе с Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Именно Киев, по данным американского издания, несет ответственность за взрывы на Крымском мосту и другие теракты. За последние 20 месяцев СБУ и ГУР совершили десятки убийств россиян. Среди них – Дарья Дугина и Владлен Татарский.

Как пишет газета, все это выполняли элитные группы украинских оперативников, обученные ЦРУ. Кроме того, управление предоставило Украине передовые системы наблюдения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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