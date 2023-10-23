Американская газета Washington Post опубликовала статью, которая полна громкими заявлениями. Там пишут, что за последние 20 месяцев СБУ при поддержке ЦРУ совершили десятки убийств видных россиян, среди них – офицеры и общественные деятели.

Газета называет также и военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского). Повлияет ли данная статья на общественное мнение на Западе, которое сложилось о России?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.