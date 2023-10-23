23 октября, 16:30Политика
Газета Washington Post обвинила СБУ в организации десятков убийств россиян
Американская газета Washington Post опубликовала статью, которая полна громкими заявлениями. Там пишут, что за последние 20 месяцев СБУ при поддержке ЦРУ совершили десятки убийств видных россиян, среди них – офицеры и общественные деятели.
Газета называет также и военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского). Повлияет ли данная статья на общественное мнение на Западе, которое сложилось о России?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.