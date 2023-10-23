Американская газета Washington Post опубликовала статью об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. Авторы заявляют, что организатором была СБУ.

Газета напоминает, что Украина решительно отрицала причастность к нападению, но в недавних интервью в Киеве официальные лица якобы признали, что эти отрицания были ложными.

Уточняется, что целью был отец Дарьи – Александр Дугин. Washington Post пишет, что именно украинская служба безопасности организовала нападение. При этом журналисты указывают и на связь Украины с ЦРУ. По данным газеты, США оказывали многолетнюю поддержку СБУ, а с 2014 года усилили ее.

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