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23 октября, 07:15

Политика

Гаубица Д-30 нанесла удар по ВСУ на купянском направлении

Гаубица Д-30 нанесла удар по ВСУ на купянском направлении

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На купянском направлении артиллерийский расчет гаубицы Д-30 нанес удар по блиндажам и бронетехнике противника. В этом секторе держат оборону российская группировка войск "Запад".

Как отметили в Минобороны РФ, на этом участке передовой за сутки уничтожены две БМП и три военных автомобиля. Также поражены склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в Харьковской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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