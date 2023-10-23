Гаубица Д-30 нанесла удар по ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении артиллерийский расчет гаубицы Д-30 нанес удар по блиндажам и бронетехнике противника. В этом секторе держат оборону российская группировка войск "Запад".

Как отметили в Минобороны РФ, на этом участке передовой за сутки уничтожены две БМП и три военных автомобиля. Также поражены склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и станция радиоэлектронной борьбы в Харьковской области.

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