Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии США – СМИ

Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии в США. В администрации Джо Байдена сотрудники арабского происхождения больше не чувствуют себя в безопасности. Об этом несколько чиновников из госдепартамента анонимно рассказали американскому изданию HuffPost.

Отмечается, что на дебатах чиновники опасаются высказывать свою позицию в защиту мирных жителей Газы, боясь увольнения. Якобы чиновники боятся потерять работу из-за взглядов, которые не совпадают с официальной позицией Белого дома.

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