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23 октября, 07:15

Политика

Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии США – СМИ

Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии США – СМИ

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС

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Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии в США. В администрации Джо Байдена сотрудники арабского происхождения больше не чувствуют себя в безопасности. Об этом несколько чиновников из госдепартамента анонимно рассказали американскому изданию HuffPost.

Отмечается, что на дебатах чиновники опасаются высказывать свою позицию в защиту мирных жителей Газы, боясь увольнения. Якобы чиновники боятся потерять работу из-за взглядов, которые не совпадают с официальной позицией Белого дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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