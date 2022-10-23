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Новости

23 октября, 23:15

Политика

"Новости часа": скоро из-под контроля Киева освободят еще три региона – власти

"Новости часа": скоро из-под контроля Киева освободят еще три региона – власти

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Атаки украинских войск на Херсонскую область отбиваются, ситуация стабильная. Об этом сообщают местные власти. Более того, замглавы администрации Кирилл Стремоусов уверен, что в ближайшее время из-под контроля Киева наши войска освободят еще три региона.

Тем временем, российские следователи расследуют факт очередного подрыва в Херсоне. Один человек погиб. Трое пострадавших – в больнице. Автомобиль, возле которого сдетанировало самодельное взрывное устройство, сильно искарежен. Известно что взрывчатка была привязана к столбу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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