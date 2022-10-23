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ВС РФ устранили пять складов боеприпасов в Харьковской области

ВС РФ устранили пять складов боеприпасов в Харьковской области

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Пять складов боеприпасов уничтожили российские военные в Харьковской области. А в Днепропетровской – нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. Последние новости из зоны проведения спецоперации сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Все атаки российскими войсками отражены, добавил он. По словам Конашенкова, было уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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