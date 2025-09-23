Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 сентября, 08:30

Политика

Российские военные освободили село Калиновское в Днепропетровской области

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

Комитет ГД одобрил законопроект об ипотечных каникулах при рождении второго ребенка

Путин потребовал следить за планами США по расширению противоракетной обороны

"Новости дня": ставку по "Семейной ипотеке" могут снизить до 4%

Песков рассказал, что президент проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Новости мира: Ким Чен Ын назвал условие для переговоров с Трампом

Российские войска приблизились к окраинам Красноармейска

Новости мира: сотни людей вышли на акцию против Эммануэля Макрона в Париже

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

Российские военнослужащие прорвались через оборону ВСУ и освободили село Калиновское в Днепропетровской области. Также группировка войск "Север" ликвидировала противника в районе населенного пункта Часов Яр.

Артиллерийские расчеты с гаубицами Д-20 нанесли серию ударов по позициям, уничтожив личный состав и замаскированный склад боеприпасов. В Харьковской области цели были поражены в районах Волчанска, Синельниково, Григоровки, Великой Шапковки и Купянска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

