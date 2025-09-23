Российские военнослужащие прорвались через оборону ВСУ и освободили село Калиновское в Днепропетровской области. Также группировка войск "Север" ликвидировала противника в районе населенного пункта Часов Яр.

Артиллерийские расчеты с гаубицами Д-20 нанесли серию ударов по позициям, уничтожив личный состав и замаскированный склад боеприпасов. В Харьковской области цели были поражены в районах Волчанска, Синельниково, Григоровки, Великой Шапковки и Купянска.

