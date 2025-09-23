Форма поиска по сайту

Новости мира: в Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине

В Варшаве прошла акция протеста против военной помощи Украине. У президентского дворца собрались граждане, которые заявили, что не хотят, чтобы их налоги шли на вооружение Киева. Участники держали плакаты с призывами к миру и выражали недовольство Евросоюзом. Организаторы призвали руководство страны к нейтралитету и обвинили украинское руководство в затягивании боевых действий ради личной выгоды.

В Газе продолжается поиск людей под завалами после атаки израильской армии. ЦАХАЛ в том числе ударила по жилой многоэтажке в центре палестинского анклава. Оттуда выносят раненых и тела погибших. Спасатели тушат пожар и разбирают части разрушенного здания. Они стараются добраться до тех, кто там еще остался.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

