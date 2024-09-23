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23 сентября, 11:30

Политика

Группировка войск "Север" отбила укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Группировка войск "Север" отбила укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

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Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области и уничтожили боевую технику противника, зачистили все окопы и блиндажи, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также проинформировало об отражении атак в приграничных районах области – Малой Локне и Большой Обуховке, Новом Пути и Медвежьем. Потери украинской армии на этих территориях за сутки составили более 380 военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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