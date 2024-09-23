Группировка войск "Север" отбила укрепленные позиции ВСУ в районе Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск "Север" отбили укрепленные позиции ВСУ в приграничном районе Курской области и уничтожили боевую технику противника, зачистили все окопы и блиндажи, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также проинформировало об отражении атак в приграничных районах области – Малой Локне и Большой Обуховке, Новом Пути и Медвежьем. Потери украинской армии на этих территориях за сутки составили более 380 военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.