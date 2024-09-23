МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районах Малой Локни и Большой Обуховки, Нового Пути и Медвежьего в Курской области. По данным на 23 сентября, потери украинской армии составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в их числе – два танка и девять боевых бронированных машин.

Известно, что группировка войск "Север" продолжает отражать наступление ВСУ на Курскую область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.