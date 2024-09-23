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23 сентября, 07:45

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МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области

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Минобороны РФ сообщило об отражении атак ВСУ в районах Малой Локни и Большой Обуховки, Нового Пути и Медвежьего в Курской области. По данным на 23 сентября, потери украинской армии составили более 380 военнослужащих и 11 единиц бронетехники, в их числе – два танка и девять боевых бронированных машин.

Известно, что группировка войск "Север" продолжает отражать наступление ВСУ на Курскую область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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