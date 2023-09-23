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23 сентября, 13:30

Политика

ВС РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли 12 ударов по военным объектам ВСУ

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Российские военные за последнюю неделю нанесли 12 ударов по военным объектам противника с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотников. Об этом в рамках ежедневной сводки сообщило Минобороны РФ.

Накануне МО РФ отчиталось о ликвидации двух танков Leopard на купянском направлении. Также российскими средствами контрбатарейной борьбы были поражены САУ Krab, гаубица Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30 противотанковая пушка "Рапира" и два автомобиля.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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