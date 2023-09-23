Минобороны России показало работу военных врачей в зоне СВО

Помощь раненым бойцам и пострадавшим мирным жителям ежедневно оказывают военные врачи РФ. Модули мобильных медицинских подразделений легко разворачиваются практически в любом месте. Квалифицированные медики используют в своей работе лучшее из наработок военно-полевой и гражданской медицины.

Мобильные медицинские модули оснащены автономным отоплением и электроснабжением. Там также есть новейшее оборудование и все необходимые лекарства для оказания оперативной помощи.

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