ВС РФ ударили по месту дислокации и оборонительным рубежам ВСУ на марьинском направлении

На марьинском направлении российские военные нанести удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо" по месту дислокации и оборонительным рубежам подразделений ВСУ. Расположение противника обнаружила разведка. После ракетного обстрела она подтвердила с помощью беспилотников уничтожение всех целей.

Как рассказали в Минобороны, РСЗО "Торнадо" Южной группировки войск регулярно уничтожают украинские командные пункты, склады с вооружением, узлы связи и средства ПВО, которые находятся на большом расстоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24