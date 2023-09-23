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23 сентября, 11:30

Политика

ВС РФ ударили по месту дислокации и оборонительным рубежам ВСУ на марьинском направлении

ВС РФ ударили по месту дислокации и оборонительным рубежам ВСУ на марьинском направлении

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На марьинском направлении российские военные нанести удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо" по месту дислокации и оборонительным рубежам подразделений ВСУ. Расположение противника обнаружила разведка. После ракетного обстрела она подтвердила с помощью беспилотников уничтожение всех целей.

Как рассказали в Минобороны, РСЗО "Торнадо" Южной группировки войск регулярно уничтожают украинские командные пункты, склады с вооружением, узлы связи и средства ПВО, которые находятся на большом расстоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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