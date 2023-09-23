23 сентября, 09:30Политика
Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО
На запорожском направлении за сутки российским военным удалось значительно улучшить свои позиции. Кроме того, на краснолиманском направлении отражено две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки и Серебрянского лесничества.
На южнодонецком были уничтожены более 100 бойцов и несколько бронемашин ВСУ в районах Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого и Приютного. Тем временем на запорожском направлении ликвидированы несколько десятков штурмовиков противника и артиллерийских орудий.
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