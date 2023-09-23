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23 сентября, 09:30

Политика

Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

Москвичам рассказали о ситуации в зоне СВО

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

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ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

На запорожском направлении за сутки российским военным удалось значительно улучшить свои позиции. Кроме того, на краснолиманском направлении отражено две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки и Серебрянского лесничества.

На южнодонецком были уничтожены более 100 бойцов и несколько бронемашин ВСУ в районах Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого и Приютного. Тем временем на запорожском направлении ликвидированы несколько десятков штурмовиков противника и артиллерийских орудий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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