На запорожском направлении за сутки российским военным удалось значительно улучшить свои позиции. Кроме того, на краснолиманском направлении отражено две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки и Серебрянского лесничества.

На южнодонецком были уничтожены более 100 бойцов и несколько бронемашин ВСУ в районах Елизаветовки, Старомайорского, Новодонецкого и Приютного. Тем временем на запорожском направлении ликвидированы несколько десятков штурмовиков противника и артиллерийских орудий.

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