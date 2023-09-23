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23 сентября, 09:15

Политика

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении

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Российские военные сорвали ротацию ВСУ на южнодонецком направлении. Группировка "Восток" нанесла разгромный удар по технике и живой силе противника.
Авиацией уничтожено два склада боеприпасов для нужд ВСУ.

На донецком направлении успешно отражены четыре атаки. Ликвидирован эшелон с вражеской техникой. Группировка войск "Юг" нанесла огневое поражение в Красногоровке, Клещеевке и Мало-Ильиновке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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