Финляндия ограничит въезд в страну для россиян

Финляндия ограничит въезд российским гражданам, в том числе по визам других стран. Такое решение приняли на совместном заседании президента страны Саули Ниинисте, а также комитета министров по внешней политике и политике безопасности. О том, когда именно эта мера вступит в силу, пока что не сообщается.

Финляндия оставалась единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с Россией, открытой для въезда россиян с туристическим "шенгеном". Ранее ввести ограничения для поездок россиян договорились Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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