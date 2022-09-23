Центризбирком ДНР сообщил о количестве международных наблюдателей за референдумом

Около 130 международных наблюдателей аккредитованы властями ДНР на референдум о вхождении в состав России. Такие цифры привел местный Центризбирком.

По его данным, на избирательных участках в данный момент работают представители из Италии, Венесуэлы, Румынии, Того, ЮАР и других стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.