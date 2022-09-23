В Московском регионе открылись участки для референдумов в ЛНР и ДНР

В Москве и Подмосковье 23 сентября открылись участки для референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. В общей сложности работают более 40 временных избирательных участков.

А голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в рамках референдумов можно будет отдать 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.