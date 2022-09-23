Новости часа: удары по Донбассу будут расценивать как атаку на Россию – Песков

Удары по Донбассу, Херсонской и Запорожской областям будут расценивать как атаку на Россию, если будет принято положительное решение на референдумах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сотрудникам IT-компаний с отсрочкой нужно взять с собой в военкомат справку с работы, уточнили в Минцифры РФ.

Поправки о сохранении рабочего места за мобилизованными внесли в Госдуму, сообщил секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.